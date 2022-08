Queda de ICMS faz gasolina chegar a R$ 5,09 e etanol a R$ 3,99

Imposto foi reduzido para 17% e 11,3%, respectivamente

A redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) já tem refletido significativamente nas bombas, tanto para a gasolina como para o etanol. A equipe de reportagem do jornal O Estado percorreu alguns pontos e encontrou os combustíveis a R$ 5,09 e R$ 3,99, respectivamente.

O diretor-executivo do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, avalia que o cenário é favorável principalmente ao consumidor.

“Já temos no mercado etanol desde a R$ 3,99 a R$ 4,19, e gasolina de R$ 5,13 a R$ 5,19. A importância é a competitividade entre os produtos e quem ganha com isso é o consumidor”, argumenta.

Gasolina

Além da queda da alíquota de 30% para 17% sobre a gasolina, a Petrobras anunciou duas reduções nas refinarias em menos de dez dias, sendo um dia 19 e outro dia 28 de julho, com isso, os valores tiveram queda de R$ 0,14 e R$ 0,10, respectivamente. Desde então, as novas reduções têm sido refletida nos estabelecimentos da Capital.

Em um posto localizado na Rua Spipe Calarge, Vila Carlota, o valor do litro é comercializado a R$ 5,09. Segundo o gerente comercial do local, que preferiu não se identificar, a queda tem fortalecido as vendas e aumentado o movimento no posto.

“Estamos com esse preço desde sábado e já deu pra sentir diferença, aumentou bastante o movimento e as vendas. Se vai baixar mais não sabemos, nossos preços são baseados na nota, conforme recebemos o valor já passamos para nossos clientes”, garante.

A enfermeira Amanda Aquino, de 27 anos, estava abastecendo seu carro, e disse que está contente com o preço. Ela abastece R$ 100 por semana, antes esse valor durava uma semana, agora, já consegue fechar duas semanas com os quase 20 litros, segundo ela.

“Minha rotina é casa e hospital, já to com uma economia de R$ 100. Está ficando bom, já dá uma aliviada, mas pena que daqui a pouco volta a subir tudo de novo. Não creio que isso dura muito tempo”, pontua.

Outro preço encontrado pela reportagem foi de R$ 5,13 em quatro postos. Um deles é na rotatória da Avenida Três Barras, dois na Avenida Costa e Silva e um na rotatória da Avenida Gury Marques. Em outro estabelecimento da Costa e Silva, o mesmo produto é vendido a R$ 5,19.

Etanol

No dia 7 de julho, o Governo de Mato Grosso do Sul reduziu a alíquota do ICMS sobre o etanol de 17% para 11,3%, com o objetivo de gerar competitividade entre os dois combustíveis. Com a modificação na porcentagem, a previsão era de baixar até R$ 0,24 o litro para o consumidor.

Com isso, o litro do álcool já é encontrado a R$ 3,99 em Campo Grande. Esse valor foi visto em um posto da Avenida Costa e Silva e outro na Gury Marques.

Em outros dois postos da Costa e Silva, o etanol está por R$ 4,13 e R$ 4,19. Na Rua Spipe Calarge está por R$ 4,09 e na rotatória da Avenida Três Barras, por R$ 4,29.

