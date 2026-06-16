Expectativa do Hexa na Funsat é com “Feirão” nas Moreninhas 993 vagas do painel geral

Pela Funsat (Fundação Social do Trabalho), 156 empresas de Campo Grande, dos mais diversos portes, buscam mão de obra qualificada. É a proposta da Agência de Intermediação do órgão nesta terça-feira, 16 de junho. Data que oferece a trabalhadores interessados um total de 993 vagas, ligadas a 122 profissões.

Painel eo Seleção Funsat com buscas ativadas por ajudante de obras (26 postos), armador de ferros (4 postos), assistente de prevenção de perdas (3 postos), atendente de padaria (18 postos), auxiliar de linha de produção (71 postos), costureira (29 postos), mecânico de automóvel (3 postos), além de 25 vagas de operador de Telemarketing Ativo.

Sem a exigir experiência para a contratação, 607 dos anúncios são com as seleções de “perfil aberto”. Oportunidades de treinamento remunerado, em atividades como auxiliar de linha de produção (45 postos), consultor de vendas (30 postos), fiel de depósito (4 postos), frentista (3 postos), operador de caixa (76 postos), ou ainda cinco vagas para vigia.

A exclusividade do PCD, a Seleção Funsat atinge 60 chamados do dia, dos quais 50 são voltados a auxiliar de confecção,. Completam também a modalidade, repositor de mercadorias (4), empacotador à mão (2), auxiliar de estoque (3), e uma vaga para auxiliar de limpeza.

Copa das Oportunidades e de emprego

Na quarta-feira (17), o Polo Moreninhas Funsat, recebe o Emprega CG – Copa das Oportunidades. Feirão de recrutamentos que acontece das 8h às 12h, com a participação de recrutadores de nove empresas parceiras. O objetivo é a captação em até 500 vagas.

Serão avaliações para contratação em funções como operador de Telemarketing, repositor de mercadorias, operador de caixa, operador de loja, açougueiro, auxiliar de limpeza, ajudante de depósito, fiscal de perdas, balconista de farmácia, perfumista e consultor de vendas.

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Se quiser o atendimento presencial, basta encontrar a Funsat em algum dos seus dois endereços. A intermediação acontece na Vila Glória (Centro), na unidade da Rua 14 de Julho, 992, e, se preferir, outra opção está no Polo Moreninhas Funsat, situado na Rua Anacá, 699. O atendimento funciona das 7h às 13h.

Veja na página eletrônica da Prefeitura da Capital a lista completa: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/