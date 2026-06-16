Dupla é presa com 469 Kg de maconha e PRF recupera veículo na BR-267

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 469 quilos de maconha e recuperou um veículo, nesta sexta-feira (12) e sábado (13), em Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul, cidades distantes respectivamente 298 e 115 quilômetros de Campo Grande

Segundo informações divulgadas, na primeira ação, em Nova Alvorada do Sul, após abordagem a um Toyota/Corolla, os policiais encontraram 469 quilos de maconha no interior de um veículo. Na ocasião, a motorista e uma passageira foram presos.

Na segunda ocorrência, em Nova Andradina, os policiais abordaram um VW/SpaceFox. Após checagem do veículo, a equipe descobriu que o automóvel utilizava placas falsas e possuía registro de furto, desde fevereiro de 2026, em São José dos Campos.

O motorista disse ter comprado o veículo em Nova Andradina e o entregaria em Nova Alvorada do Sul para revendê-lo.

As ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil dos municípios.