Exército israelense encontra corpos de três reféns capturados pelo Hamas

O exército israelense disse ter encontrado, na sexta-feira (17), os corpos de três reféns capturados pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro de 2023. As vítimas foram identificadas como Amit Buskila, de 28 anos, Itzhak Gelerenter, de 56, e Shani Louk, de 22 anos – DJ que participava do festival de música eletrônica invadido pelo Hamas.

Segundo o porta-voz militar de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari, as três vítimas foram levadas para a Faixa de Gaza depois de terem sido mortas pelo Hamas no ataque. O militar não informou, contudo, onde e como os corpos foram localizados.

Cerca de metade dos reféns capturados pelo Hamas já foram libertados pelo grupo extremista, a maioria em troca por prisioneiros palestinos mantidos por Israel durante um cessar-fogo em novembro de 2023. O governo estima que cerca de 100 reféns ainda estão mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza, junto com os corpos de outros 30.

Pelas redes sociais, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou as mortes como “devastadoras” e garantiu que o exército devolverá todos os reféns, mesmo “que estejam vivos ou mortos”. “Parabenizo nossas corajosas forças que, em uma ação determinada, devolveram os filhos e filhas de Israel para casa”, escreveu.

Com informações do SBT News

