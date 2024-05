Inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação em Mato Grosso do Sul

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos que preparam para o mercado de trabalho em bairros da Capital, Campo Grande, e em outras nove cidades de Mato Grosso do Sul. Os cursos são ministrados por professores do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), através do programa MS Qualifica do Governo do Estado.

Cursos Disponíveis

A partir da próxima semana, os seguintes cursos serão oferecidos:

Operador de caixa e Qualidade na linha de frente : Núcleo Industrial

: Núcleo Industrial Práticas administrativas : Jardim Noroeste

: Jardim Noroeste Oratória, Arte e Comunicação eficaz: Jardim Campo Nobre

A partir do dia 3 de junho, as novas qualificações incluem:

Operador de caixa : Pioneiros

: Pioneiros Qualidade no atendimento e Processos logísticos de estoque e compras : Núcleo Industrial

: Núcleo Industrial Práticas administrativas: Tijuca

Como se Inscrever

Os interessados devem se cadastrar pelo site do programa MS Qualifica. A matrícula será efetivada somente no primeiro dia de aula, por ordem de chegada. Quem não comparecer no primeiro dia do curso perderá a vaga. Se o número de pessoas presentes exceder o limite da turma, será aberta uma lista de interesse para uma próxima edição do curso.

Para visualizar o calendário completo de cursos que serão oferecidos até outubro deste ano, incluindo os disponíveis em outras cidades como Corumbá, Rio Brilhante, Nova Andradina, Batayporã, Glória de Dourados, Três Lagoas, Paranaíba, Ponta Porã e Aral Moreira, os interessados podem acessar o site do programa MS Qualifica. No site, é possível realizar a pré-inscrição no curso desejado.

Os cursos oferecidos pelo programa MS Qualifica visam capacitar os participantes para melhor se posicionarem no mercado de trabalho, proporcionando conhecimentos e habilidades práticas em diversas áreas.

