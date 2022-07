Ex-amante relata sexo com ex-prefeito de Campo Grande no gabinete municipal

Conforme o site Metrópoles divulgou na manhã deste sábado (23), o pré candidato a governo de Mato Grosso do Sul e ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) confirmou relacionamento extraconjugal com denunciante.

Segundo o jornalista Paulo Cappelli, a mulher que denunciou o assédio, afirmou em depoimento que alguns dos encontros amorosos que teve com o político, antes do assédio, ocorreram dentro do gabinete Trad, na prefeitura da Capital.

De acordo com o site de São Paulo, um dos encontros estaria demonstrado, segundo ela, numa conversa de WhatsApp, no dia 12 de maio de 2020, no começo da pandemia de Covid-19, e que é parte da investigação da Polícia Civil sobre supostos episódios de assédio sexual que teriam sido cometidos por Trad, hoje candidato do PSD ao governo de Mato Grosso do Sul.

Mensagens

A uma das depoentes Trad enviou uma mensagem no dia 11 de maio, quando era prefeito. “Espero você amanhã. Prefeitura.” A mulher, que viria a ser nomeada para um cargo comissionado no município, responde, no que parece ser uma pergunta: “Sabia que vc tem um sorriso lindo”. Trad replica: “Nosso filho vai ter tbm!”