Previsão indica menor volume de chuva na quarta-feira e nova frente fria na quinta-feira

A previsão semanal do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS) indica chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Os maiores acumulados de chuvas estão previstos para as regiões centro-sul, sudoeste, sudeste e leste do estado e podem ultrapassar os 50 mm em 24 horas.

Para a quarta-feira (6), os modelos de previsão do tempo indicam uma diminuição do volume de chuva quando comparada com segunda e terça-feira. Porém, pontualmente, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades. Estão previstas temperaturas mínimas entre 21-23°C e máximas que podem atingir os 31°C nas regiões sul e leste.

Para as regiões sudoeste, norte, pantaneira e bolsão são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas de até 32°C. Em Campo Grande, as temperaturas não sobem muito devido a presença de nuvens e chuva, onde a temperatura mínima prevista oscila entre 22-23°C e máxima de até 30°C.

Na quinta-Feira (07), o tempo segue instável, devido a aproximação de uma nova frente fria. Além disso, a passagem de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas, com maior destaque entre a tarde e noite.

São esperadas chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com destaque para as regiões sul, sudoeste, sudeste e leste do estado. São previstas temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas que podem atingir os 34°C nas regiões sul, norte, bolsão e leste.

Para as regiões sudoeste e pantaneira são esperadas mínimas entre 24-25°C e máximas de até 33°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista oscila entre 22-23°C e máxima de até 32°C. Os ventos atuam entre norte e oeste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.