Atenção bailarinos, coreógrafos, escolas e amantes da dança: estão abertas as inscrições para o Prêmio Onça Pintada e para a 7ª Mostra Internacional de Dança do MS. O projeto visa democratizar a arte da dança promovendo o intercâmbio cultural, o desenvolvimento técnico e a interpretação artística de grupos e bailarinos favorecendo a profissionalização e a formação de novas plateias.

O evento acontecerá em 03 (três) dias, de 30 de outubro a 01 de novembro de 2021. As inscrições para o Prêmio serão selecionadas através de vídeo e deverão ser feitas até o dia 05 de setembro de 2021. O resultado da seleção será divulgado até o dia 13 de setembro de 2021.

Serão apresentadas coreografias inscritas nas seguintes modalidades: Ballet Clássico de Repertório; Ballet Clássico Livre; Dança Contemporânea, Jazz, Danças Urbanas; Sapateado; Danças Populares; Danças Árabes, Estilo Livre e Vídeo Dança.

Cada escola ou grupo poderá inscrever até 10 coreografias para seleção do Prêmio e Mostra. As coreografias que não forem selecionadas para o Prêmio poderão se inscrever para apresentação na Mostra. Os bailarinos independentes podem se inscrever em todas as modalidades.

Serão quatro categorias: Infantil: 7 a 9 anos; Juvenil: 10 a 12 anos; Júnior: 12 a 15 anos; Sênior: 16 anos em diante. Em todas as categorias os grupos de conjunto poderão inscrever 20% do elenco fora da idade.

As coreografias devem ter a seguinte duração: Ballet Clássico de Repertório: tempo original da obra; Ballet Clássico Livre, Danças Populares, Jazz, Estilo Livre, Danças Urbanas, Dança Contemporânea, Sapateado: Solo – até 3 minutos; Duos e Trios – até 4 minutos; Conjunto – até 5 minutos. Video dança: vídeos de até 4 minutos.

Todos os trabalhos de conjunto são de no mínimo quatro participantes. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para diretor e assistentes e R$ 60,00 por participante por coreografia.

A ficha de inscrição devidamente preenchida com o link das coreografias devidamente nomeadas devem ser enviadas para: [email protected] Cada inscrição deve contar: uma ficha para cada coreografia; cópia da certidão de nascimento ou RG de cada participante; comprovante de pagamento das taxas das coreografias; Autorização do coreógrafo (com exceção dos Ballets de Repertório); autorização autenticada do responsável pelos menores de idade.

Os trabalhos inscritos no Prêmio e na Mostra serão analisados por uma banca de jurados, composta por integrantes de expressão no meio artístico da dança. Os componentes do júri não poderão ter qualquer comprometimento familiar ou profissional com escolas, academias ou grupos que participarem do evento.

Os Prêmios Onça Pintada serão concedidos através de valor em dinheiro, troféus, medalhas, bolsas de estudo nacional e internacional e premiações especiais

A Mostra será avaliada pelos jurados com comentários e notas. Serão destacados os melhores trabalhos que se apresentarão na Noite de Gala dos Premiados.

Confira a ficha de inscrição clicando aqui, e o regulamento completo, clicando aqui.

O pagamento total das inscrições deverá ser feito através de depósito bancário, transferência ou PIX na conta:

BANCO SANTANDER – 033

AG: 3465

CONTA: 01000625-2

CHAVE PIX: 16444620104

Dúvidas e mais informações pelo telefone (67) 9 9260-7676