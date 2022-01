Novo trecho da Ernesto Geisel fica interditado após desmoronamento

Veículos e motocicletas estão utilizando duas, das três faixas da Avenida Presidente Ernesto Geisel – sentido norte ao centro, após parte do trecho ser interditado pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) após desmoronamento no córrego, nesta sexta-feira (28), na região do bairro Cabreúva, em Campo Grande.

Segundo a Agetran, o transtorno foi causado por conta da queda de duas placas de concreto que desmoronou parte da margem do córrego Anhanduí, na região da avenida após o cruzamento com a Avenida Euler de Azevedo.

O secretário da Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos), Rudi Fiorese, alegou estar ciente da situação e que uma equipe esteve no local retirando os destroços. Por fim, ele revelou que na próxima segunda-feira (31), obras serão iniciadas para a reposição das placas de concreto.

No início de janeiro, uma enorme erosão partiu do leito do Rio Anhanduí e também tomou parte da pista, sentido bairro – centro, da Avenida Presidente Ernesto Geisel, próximo a região do bairro Vila NháNhá, em Campo Grande. A erosão fica bem em frente do Estádio Guanandizão.

(Com Willian Leite)