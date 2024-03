Foragido da prisão e outro assaltante morrem em troca de tiros com a polícia

Dois assaltantes morreram em troca de tiros com o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e a Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (27), em Itaporã. Um dos assaltantes mortos foi baleado durante tentativa de fuga em meio a uma plantação de milho, enquanto o segundo criminoso chegou a ser socorrido até o hospital da cidade, onde foi constatado a morte.

Entre os assaltantes, a polícia identificou um deles como Ageu de Souza Torres, 54, vulgo “Negrete”, foragido do Centro Penal da Capital. O mesmo foi confirmado como integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo Itaporã News, os criminosos praticaram um assalto e roubaram uma Fiat Strada de cor cinza antes de serem apanhados. A polícia também informou que os criminosos planejavam outro assalto em Itaporã.

Em nota, o DOF detalhou que na residência foram encontrados alguns artefatos explosivos, que conforme a polícia possivelmente seriam utilizados em crimes na região fronteiriça. Sendo assim, a equipe antibomba do Bope (Batalhão de Operações Especiais) foi acionada.

Roubo da Fiat Strada

Conforme informações apuradas pela reportagem, na semana passada, próximo ao local do confronto, os dois criminosos invadiram uma chácara, renderam uma família e agrediram um casal de idosos, a filha, e depois deixaram o local com a Fiat Strada e uma bicicleta. O veículo foi recuperado na terça-feira (26).

