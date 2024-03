9º Feira do Peixe começa amanhã em Três Lagoas

Amanhã,quinta-feira(28) acontece na Feira Central Turística a 9º Feira do Peixe em Três Lagoas. O objetivo é fornecer produtos frescos de produtores com preço adequado, para apoiar o comércio da região.

A feira começa das 6h às 18h sem interrupções ou intervaloos. Todos os três-lagoenses ou visitantes podem ir até o local e conferir os produtos.

A organização é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (SEDECTT), em parceria com a Associação dos Feirantes de Três Lagoas (FEIRATRES), por meio do Departamento de Turismo, instituído pela lei nº 3167 de 29 de junho.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.