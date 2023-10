Encerra hoje inscrições para concurso da Defensoria Pública de MS

As inscrições para o concurso da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul encerram nesta segunda-feira (16), às 16h. No total, são 69 vagas divididas entre níveis fundamental, médio e superior, que serão distribuídas entre Capital e interior do Estado. Confira o edital.

Conforme publicação do edital no DOE (Diário Oficial do Estado), a banca responsável pelo certame é o Instituto AOCP. As oportunidades são para os municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Naviraí, Três Lagoas, Aquidauana e Chapadão do Sul.

Para as vagas de nível fundamental o salário é de R$ 1.848,00; nível médio, R$ 3.003,00 e superior, R$ 5.428,50. Além disso, todos os cargos têm o adicional de vale-alimentação de R$ 1.430,00 e vale-transporte de R$ 1.430,00.

Vagas

Nível fundamental: Agente de Serviços Gerais/ Manutenção de Infraestrutura e Agente de Serviços Gerais/ Motorista 1 e 2.

Nível médio: Técnico de Defensoria – Administrativa; Técnico de Defensoria – Contábil e Técnico de Defensoria – Informática.

Nível Superior: Analista de Defensoria/ Análise de Sistemas; Analista de Defensoria/ Antropólogo; Analista de Defensoria/ Arquitetura; Analista de Defensoria/ Banco de Dados; Analista de Defensoria/ Contador; Analista de Defensoria/ Desenvolvimento de Sistemas; Analista de Defensoria/ Direito; Analista de Defensoria/ Engenharia Civil; Analista de Defensoria/ Engenharia da Computação; Analista de Defensoria/ Gestão de Recursos Humanos; Analista de Defensoria/ Jornalismo ou Comunicação Social; Analista de Defensoria/ Psicologia; Analista de Defensoria/ Segurança de Tecnologia da Informação; Analista de Defensoria/ Serviço Social; Analista de Defensoria/ Sociologia ou Ciências Sociais; Analista de Defensoria/ Suporte Técnico de Redes e Analista de Defensoria/ Técnico em Computação.

Ainda há reserva de vagas para pessoas com deficiência, indígenas, pretas e pardas. A taxa de inscrição para os cargos de nível fundamental é de R$ 45; nível médio R$ 60 e nível superior R$ 75. As inscrições poderão ser feitas pelo site. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 03 de dezembro deste ano.

Isenção

A taxa de inscrição será isenta ao candidato que estiver ao mesmo tempo desempregado e com renda per capita familiar igual ou inferior a meio salário mínimo; possuir renda bruta de até 3 salários mínimos, e que não tenha usufruído da isenção nos últimos 12 meses em outros 3 concursos; for doador de sangue; doador de medula óssea; for eleitor convocado e nomeado para servir à Justiça Eleitoral do Estado e for jurado e compuser o Conselho de Sentença nas Varas do Tribunal do Júri de Mato Grosso do Sul. O requerimento poderá ser feito até o dia 17 de outubro.

O edital tem prazo de validade de 2 anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.