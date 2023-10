Ciclovia da Avenida Gury Marques na região das moreninhas deve ficar pronta até o final do ano

A obra abrange 1,2 km de pista ao longo da avenida

De acordo com a Prefeitura de Campo Grande, as obras da ciclovia na Avenida Gury Marques estão previstas para serem concluídas até o final do ano, caso não ocorra nenhum imprevisto climático.

No loca, já foram colocadas capa asfáltica no trecho entre a Avenida dos Cafezais até próximo à entrada principal das Moreninhas. A construção da base está próxima ao ponto final da ciclovia, que é cruzamento da Gury Marques com a Rua Buenópolis. A obra alcança 1,2 km de pista que possui 3 metros de largura,Segundo a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos),

Concluída a parte de pavimentação, será iniciada a construção dos meios-fios e a sinalização. A obra foi anunciada em agosto, durante revitalização da avenida dos cafezais, como parte da programação dos 124 anos de Campo Grande.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

