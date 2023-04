Em sete dias, MS registra 908 casos e uma morte por Covid-19

Em sete dias, Mato Grosso do Sul registrou 908 novos casos e um óbito por Covid-19, os números representam uma alta de 69,4% em comparação à semana anterior, quando foram contabilizados 536 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados nesta terça-feira (11).

O número de mortes registou uma leve queda de 66%, se comparado a semana epidemiológica anterior, quando foram contabilizadas três óbitos pela doença.

A vítima era uma mulher de 39 anos que residia na cidade de Bela Vista. Ela era portadora doença renal crônica. Ao todo 32 cidades tiveram notificações da doença nos últimos sete dias.

Dentre os novos casos Campo Grande lidera com 654 ocorrências, seguido por Dourados (643), Brasilândia (49), Alcinópolis (15), Deodápolis (10), Itaquiraí (6), Ponta Porã (6), Anaurilândia (5), Chapadão do Sul (5) e Coxim (4).

Mato Grosso do Sul contabiliza desde o início da pandemia mais 600 mil casos confirmados por Covid-19. Dos casos ativos no Estado, 11 seguem hospitalizados, sendo nove em leitos clínico e dois em leitos de UTI (Terapia Intensiva), Outros 1.249 pacientes estão em isolamento domiciliar.

