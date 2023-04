Máscaras e álcool 70 voltam a ser recomendados para professores da REME

A reunião do Comitê de Operações Especiais em Saúde (COES) que aconteceu na sede da Sesau, na tarde desta segunda-feira (10), tratou sobre síndromes gripais.

Secretários de educação e Saúde de Campo Grande discutiram os problemas respiratórios em bebês e por esta razão farão uma parceria para novas medidas de Saúde na Capital, dentro das escolas e creches, propondo novas regras e obrigatoriedades.

O secretário de Saúde, Sandro Benites falou sobre o retorno da recomendação dos professores e diretores de usarem máscaras e o uso do álcool 70 nas escolas.

E também aconselhou que crianças que estejam com problemas respiratórios não sejam enviados para as escolas. “A recomendação é que crianças com tosse e febre não sejam levadas para as escolas, e as crianças que apresentarem os sintomas precisam ser levadas nos postos específicos. Usar máscaras e alcool 70 para os adultos porque nos bebês não funciona.”, explicou sobre as determinações estabelecidas na reunião que aconteceu de portas fechadas.

Sobre os leitos o secretário também explicou. “Abrimos mais 2 leitos no hospital regional e quatro nas enfermarias. Mais cinco leitos no pronto socorro na área vermelha no hospital regional. Hoje temos quatro leitos a mais. Estamos com dificuldade de fechar uma nova escala pediátrica. Já reformamos com 9 dentro dos CRS. Ofereceram 10 leitos de enfermaria com capacidade de intubação no particular.”, concluiu sobre a questão de leitos para receber as crianças.

Outro assunto questionado foi sobre o avanço da Dengue. “Quanto aos idosos, estamos primeiro resolvendo a questão da pediatria. Estamos vivendo uma epidemia de fato. Para a população eu faço um APELO para que procurem o pronto atendimento aptos para a Dengue e as UTIS estão sendo específicas para os problemas respiratórios infantis. “, declarou Benites.

É impossível agora fechar uma UTI pediátrica, porque não temos mão de obra.