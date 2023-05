Após derrota na final do Estadual, Operário reforça elenco para disputa da Série D

Após a perda do título do campeonato Estadual para o Costa Rica neste final de semana, O Operário tenta juntar os cacos e mudar a chave para o Campeonato Brasileiro da Série D. No próximo final de semana, o Galo viaja até Araraquara (SP), onde enfrenta o Ferroviária na estreia da competição nacional.

“O que aconteceu na final do Estadual e os erros de arbitragem são inadmissíveis e vamos recorrer, mas já informamos ao elenco que pense somente na Série D. Estamos em um dos grupos mais fortes da competição e estamos empolgamos para competir e mostrar que não estamos na Série D a passeio”, comentou o presidente do Operário, Nelson Antônio da Silva para a reportagem do Portal O Estado Online.

Precisando de ajustes no elenco, o Operário já contratou cinco atletas para disputa da Série D. Eles são o meia Igor Vilela, que já teve passagens por clubes de MS; o meia Gean (ex-Costa Rica); volante Hulk (Patrocinense); atacante Coruja (Ex-DAC) e o meia atacante Kiko (Anápolis-GO). O lateral esquerdo, Fabinho (Costa Rica-MS) e Bruno Dip (Monte Azul-SP), são nomes especulados e deve fechar nas próximas horas com o Galo.

“Precisamos reforçar o elenco. Alguns nomes já trouxemos por conta de lesões como o Irapuan e o lateral esquerdo, Hugo. O Gean vem para disputar posição com Juninho. A gente precisa reforçar algumas posições que estão carentes no elenco, por isso já adianto que até o final da semana deve chegar mais três atletas.

Brasileirão Série D

O Operário Futebol Clube está no grupo A7 ao lado do VX de Piracicaba (SP), Ferroviária (SP), Internacional de Limeira (SP), Patrocinense (MG), Cascavel (PR) e Maringá (PR). A equipe de Mato Grosso do Sul estreia fora de casa, neste final de semana contra o Ferroviária, no estádio Fonte Iluminosa, em Araraquara (SP).

Acompanhe abaixo os jogos do Operário na competição nacional que já inicia no próximo sábado (6).

06/05- Ferroviária-SP x Operário – 16h – Arena Fonte Luminosa

14/05- Operário x XV de Piracicaba – 16h – Estádio Jacques da Luz

21/05 – Operário x Patrocinense – 16h – Estádio Jacques da Luz

27/05 – Maringá-PR x Operário – 18h – Estádio Jacques da Luz

03/06- Cascavel-PR x Operário – 15h – Estádio Arnaldo Bussato

07/06- Operário x Inter de Limeira-SP – 20h – Estádio Jacques da Luz

O link da tabela detalhada você tem acesso aqui.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.