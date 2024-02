Em MS, comércio varejista ampliado acumula queda de 16,4% em 2023

O IBGE divulgou nesta quarta-feira (7), a PMC (Pesquisa Mensal de Comércio) referente ao mês de dezembro. No comércio sul-mato-grossense, houve quedas no mês de dezembro e em 2023. O volume de vendas do comércio varejista de Mato Grosso do Sul caiu 0,5%, frente a novembro, na série com ajuste sazonal. No mês anterior, o número havia sido positivo (0,9%).

Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista do estado caiu 0,2% frente a dezembro de 2022. O acumulado no ano chegou a 2,2%. O mesmo número foi registrado no acumulado nos últimos 12 meses pois há congruência entre os períodos.

Comércio varejista ampliado acumula queda de 16,4% em 2023

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas registrou queda de 3,2% na série com ajuste sazonal. Em novembro, este número havia sido positivo (0,1%). Na série sem ajuste sazonal, o varejo ampliado caiu 16,4%, acumulando no ano queda de 9,2%.

No Brasil, vendas no varejo caem 1,3% em dezembro e fecham o ano em 1,7%

As vendas do comércio varejista no país recuaram 1,3% na passagem de novembro para dezembro. Apesar disso, o varejo encerrou o ano no campo positivo, acumulando 1,7%, resultado superior a 2022 (1,0%).

“No ano anterior, o resultado havia sido de 1,0% de crescimento, portanto, em 2023, observamos um resultado maior que em 2022, mantendo a tendência de 6 anos consecutivos de crescimento. Também setorialmente, falando em varejo ampliado, observamos uma disseminação de resultados positivos, com apenas 4 das 11 categorias no campo negativo”, avalia o gerente da pesquisa, Cristiano Santos.

Vendas caem em 13 unidades da federação na comparação com novembro

Na passagem de novembro para dezembro, as vendas do comércio varejista mostraram recuo em 13 das 27 unidades da federação, com destaque para: Espírito Santo (-14,3%), Rio Grande do Sul (-2,9%) e Paraná (-1,8%). Por outro lado, pressionando positivamente, figuram 14 estados, com destaque para Alagoas (3,5%), Amapá (3,1%) e Goiás (3,0%).

Já no varejo ampliado, a variação nesse indicador teve resultados negativos em 20 das 27 unidades da federação, com destaque para: Espírito Santos (-6,9%), Paraná (-5,0%) e Tocantins (-4,7%). Por outro lado, pressionando positivamente, figuram 7 estados, com destaque para Alagoas (2,3%), Amapá (1,8%) e Distrito Federal (1,6%).

Com informações IBGE

