Em Campo Grande homem morre após receber descarga elétrica enquanto trabalhava

Na noite de ontem (24), uma mulher procurou a delegacia da Capital, após o irmão morrer depois de sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava um conserto.

A mulher relatou que o irmão foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa com ferimentos graves.

Ele teve trauma na coluna, no tórax e quadril. No momento em que foi socorrido, a vítima estava consciente, mas no decorrer do dia teve uma piora no quadro e faleceu na manhã de ontem.

Conforme informações, ele teve várias fraturas pelo corpo, pois o local que estava realizando o conserto era alto.