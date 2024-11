Funsat anuncia 2,1 mil vagas de emprego em 202 funções nesta segunda-feira (25)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 2.151 vagas de emprego nesta segunda-feira (23). As contratações são para 202 profissões, oferecidas por 275 empresas em Campo Grande. Dentre as oportunidades, há vagas para açougueiro (3 vagas), armador de estrutura de concreto armado (10), assistente administrativo (28), atendente de telemarketing (111), auxiliar de linha de produção (186), auxiliar nos serviços de alimentação (158), comprador (1), estoquista (5), magarefe (100), operador de empilhadeira (4), pedreiro (18), retalhador de carne (40), social media (1), soldador (4), técnico de analista de qualidade (2), entre outros.

Para os postos de trabalho que não exigem experiência para a contratação, são ofertados 1.270 oportunidades. Destaque para as vagas de auxiliar mecânico de refrigeração (3), barbeiro (6), frentista (8), operador de caixa (158), repositor em supermercados (132), servente de obras (21), e a também busca por vendedor interno (5).

O público PcD (Pessoa com Deficiência) conta com vagas exclusivas em oito funções: almoxarife (1); auxiliar administrativo (5); auxiliar de limpeza (1); auxiliar de linha de produção (10); escriturário (1); recepcionista (1); técnico em Segurança do Trabalho (1); vigilante (6).

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.

