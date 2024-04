Em 72h, PRF recupera cinco veículos na região de Bataguassu e Casa Verde

A PRF (Polícia Rodoviária federal) recuperou nos últimos dias, cinco veículos com ocorrência de roubo/furto na região de Bataguassu e Casa Verde. No sábado (13), por volta das 9h15, em Bataguassu, foi recuperado um Hyundai/Creta com ocorrência de roubo na cidade de São Paulo (SP) neste mês de abril, sendo o condutor preso e encaminhado a Polícia Civil local com o veículo.

Já por volta das 16h40, em Bataguassu foi recuperado um Vw/Polo Track com ocorrência de roubo na cidade de São Paulo-SP em março, sendo o condutor preso e encaminhado a Polícia Civil local com o veículo.

No domingo (14), por volta das 18h20, no Distrito de Nova Casa Verde, foi recuperado um Chev/Prisma 1.4at Lt com ocorrência de roubo na cidade do Rio de Janeiro(RJ), em fevereiro deste ano, sendo a condutora e a passageira presas e encaminhadas a Polícia Civil de Nova Andradina com o veículo.

Na segunda-feira (16), por volta das 03h25, no Distrito de Nova Casa Verde foi recuperado um Hyundai/HB20 com ocorrência de roubo na cidade de São Caetano do Sul (SP) em março, sendo o condutor preso e encaminhado a Polícia Civil de Nova Andradina com o veículo.

Na sequência, por volta das 05h25, foi recuperado outro Hyundai/HB 20 com ocorrência de roubo na cidade de São Paulo-SP, também em março, sendo o condutor preso e encaminhado a Polícia Civil de Nova Andradina com o veículo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram