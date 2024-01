Em 2023, mais de 35 mil condutores foram flagrados usando o celular no trânsito em MS

Em Mato Grosso do Sul, somente em 2023, foram mais de 35 mil infrações de trânsito relacionadas ao uso do celular, sendo mais de 18,6 mil na Capital e 16,5 mil no interior. Existem três formas diferentes de infração ao utilizar o equipamento.

Primeira forma

Liderando o ranking, está a infração de “Dirigir veículo manuseando telefone celular” com mais 19 mil infrações que é quando o motorista está enviando uma mensagem, seja ela escrita ou por voz e conduzindo o veículo, considerada multa gravíssima e 7 pontos na carteira, no valor de R$ 293,47.

Segunda forma

Em segundo lugar com mais de 12,7 mil infrações, está “Dirigir veículo segurando telefone celular” que é aquele momento que o condutor pega o telefone, e mesmo sem estar mexendo nele, está com ele na mão e ao mesmo tempo com a mão no volante, considerada gravíssima com 7 pontos na carteira, no valor de R$ 293,47.

Terceira forma

Em terceiro, com 3,3 mil infrações, vem o “Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular” que é o momento em o condutor é flagrado falando ao telefone no mesmo momento em que conduz o veículo, considerada uma multa média e 4 pontos na CNH, no valor de R$ 130,16.

O Chefe de Fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala, destacou que o condutor tem que ficar atento onde vai parar o veículo para utilizar o telefone. “Em nenhum momento é permitido pegar o celular enquanto estiver na condução do veículo. Seja em uma parada no semáforo ou em uma placa de PARE, é uma infração de trânsito. O correto é estacionar, de forma regular o veículo para poder utilizar o aparelho sem atrapalhar o trânsito e nem cometer infração.”

Com informações do Detran-MS

