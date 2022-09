“Ele vai matar a mãe”, diz vizinha da casa onde idosa era mantida pelo filho adotivo

“Ele vai matar a mãe dele!” Este é o relato de uma das vizinhas da idosa de 74 anos que foi agredida pelo filho durante a madrugada de ontem (29), na residência onde mora no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o Boletim de Ocorrência foi registrado.

“Falei para ela, assim que retornou da delegacia acompanhada da assistente social da Casa da Mulher Brasileira, ele vai te matar e nós só vamos encontrar o corpo quando estiver fedendo, isso se ele não enterrar ela no quintal, porque podemos esperar qualquer coisa de um usuário de drogas”, disse a vizinha. C

omo relatado pela moradora, a idosa já estava de volta à residência quando a equipe foi até o local. Entretanto, ela não atendeu a equipe de reportagem. Segundo relatos da vizinha e da própria delegada responsável pela ocorrência, Larissa Serpa, a casa está em uma situação deplorável, cheia de fezes de gato espalhadas pelos cômodos. “Ele já criou mais de 15 gatos aí dentro, onde hoje tem apenas um fogão velho, uma geladeira, um gás e um colchão. O resto ele já trocou tudo por droga. Ele sai com o objeto e volta com a droga”, revelou a vizinha.

Conforme informações obtidas por O Estado, quando a equipe da Polícia Militar chegou à casa, após acionamento de uma vizinha, o filho, que é adotivo, estava com uma faca em punho dando chutes na idosa, que estava caída no chão. O homem, além de ameaçar a mãe, também resistiu à prisão dizendo que iria matar os policias, tentando agredir a equipe, quando foi contido e algemado.

“A casa é imprópria para habitação e nós só conseguimos amarrar o flagrante porque a equipe policial flagrou a agressão. Durante o depoimento da vítima, ela tentou esconder a situação, para que o filho não fosse preso, dizia que estava bem que não tinha acontecido nada”, disse a delegada em entrevista a O Estado.

Larissa informou ainda que, justamente pelo fato de a idosa omitir os fatos, não deu para avaliar se exatamente havia o cárcere privado. “Então, ela falou pros militares que ficara acorrentada. Eles chegaram no momento em que ela estava sendo agredida, não teve como ela mentir isso. Porque assim, na delegacia, ela queria voltar atrás de tudo.”

A vítima já tinha registrado outro Boletim de Ocorrência. “Ela já tinha solicitado da outra vez que ele fosse processado, então quanto aos detalhes ela omite. Aparentemente o que a gente conseguiu materializar de pronto foi a lesão corporal, ameaça e a resistência a prisão que ele ofereceu, e também a situação de maus-tratos contra o idoso”, explicou.

O filho adotivo vai responder por lesão corporal, ameaça e maus-tratos, todos com agravante de violência doméstica, e também por resistir à prisão. De acordo com a delegada, foi representado pela prisão preventiva do homem. Ele passará por audiência de custódia nesta sexta-feira (30).

O que diz a Subsecretaria de Políticas para a Mulher?

Em nota, a O Estado, a Subsecretaria de Políticas para a Mulher informou que ofereceu o serviço de alojamento, mas que foi recusado pela idosa. “Tendo em vista o caso que envolve a idosa de 74 anos que era mantida em cárcere privado em Campo Grande pelo próprio filho, a Subsecretaria de Políticas para a Mulher informa que todos os serviços da Casa da Mulher Brasileira foram disponibilizados a vítima, inclusive o serviço de alojamento, mas, por escolha da própria idosa, ela retornou para casa. E não aceitou ser encaminhada para nenhum outro abrigo. A idosa é acompanhada pelo Setor Psicossocial Continuado, da Casa da Mulher Brasileira, cuja equipe segue acompanhando o andamento do caso e vai encaminhar um relatório ao Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, levando em consideração que a idosa possui outro filho. O agressor já foi identificado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e está preso”, informou.

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado do MS.

