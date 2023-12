É hoje! Feira de adoção inédita é oportunidade de levar amigo especial para casa

“Em todos esses anos de feira tivemos quase 700 animais adotados e nenhum deles foi um animal especial” Para quem busca adotar um bichinho, nesta sexta-feira (15) será realizada de forma inédita na Capital, a 1ª Feira de Adoção de Animais Deficientes, no Shopping Campo Grande. A feira é uma oportunidade tanto para o animal, que pode sair das Ongs e ganhar um lar amoroso, quanto para os adotantes, que podem receber o carinho de um animal especial e quebrar preconceitos em relação a esse tipo de adoção. Idealizador da campanha e coordenador do grupo de apoio e proteção a causa animal, Bruno Nóbrega, explica que o objetivo da feira não é apenas a adoção, e sim a conscientização da população. “Nossa intenção de fazer a feira não é só das pessoas adotarem, mas saberem que esses animais precisam de um carinho maior. Eles têm o mesmo comportamento de outros animais, só tem um pouco mais de dificuldade na locomoção, mas o carinho é o mesmo”. Serão 12 animais ao todo, sendo oito cães e quatro gatos. Além disso, devido à dificuldade de locomoção de alguns animais, as adoções também poderão ser feitas de forma online, com telões exibindo fotos e vídeos dos animaizinhos. Todos os animais estarão castrados, vacinados e vermifugados, ou seja, prontos para irem para a casa. Bruno relata que, nas diversas feiras de adoção que colaborou, quase não há adoções de animais com deficiência ou idosos. “A cada 100 animais de Ongs e protetoras, apenas 1 tem alguma deficiência, por isso essa importância das pessoas saberem que existem animais especiais em abrigos e Ongs que precisam de um lar”. Os pets presentes na feira possuem algum tipo de paraplegia, amputação ou doença visual. “A maioria deles são vítimas de maus-tratos, ou foram atropelados em vias públicas e deixados a própria sorte. São animais que precisam de um pouco mais de cuidado e de carinho. E a gente fazendo essa feira já quebra esse preconceito, de que o animal deficiente ou idoso não é carinhoso também”, diz o coordenador.

Cuidado e amor

Com uma rotina cansativa, mas não sem amor, a presidente da Ong Fiel Amigo, Laura Cristina Garcia Brito, é protetora independente e cuida sozinha de mais de 300 animas, e desses, 10 com algum tipo de deficiência.

“Quatro não andam, um tem síndrome do nadador, uma só tem três patas e três não tem os olhinhos. Além disso, há um gatinho preto com problemas neurológicos. São cuidados intensos todos os dias, principalmente para os animais que não andam”, relata Laura. Inclusive, a protetora relata que um dos cãezinhos, o Negão, não tem uma das patas da frente, e como passou muitos anos forçando a coluna, parou de andar.

Todos os animais da Ong Fiel Amigo, dentre adultos e filhotes, estão para a adoção e seguem em busca de um lar protegido e amoroso.

Serviço

A 1ª Feira de Adoção de Cães e Gatos Adultos com Necessidades Especiais será realizada hoje (15), a partir das 17h, no Shopping Campo Grande. Quem se interessar por algum animal precisa ser maior de 18 anos, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.

Além disso, tutores que possuem pets com algum tipo de deficiência estão convidados a participarem da feira, para promover um ponto de encontro desses animais.

Leia mais: