Ciclista de 51 anos morre em hospital três dias após sofrer queda

Stanislau Cuevas, 51 anos, que estava internado no Hospital da Vida, em Dourados, desde o início da semana devido a um acidente de trânsito em Ponta Porã, faleceu na última quinta-feira (14/9). O acidente ocorreu no dia 11 de setembro, por volta das 17h30, quando a vítima estava pedalando sua bicicleta pela rua Vital Brasil e sofreu uma queda.

Inicialmente, Stanislau foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Ponta Porã, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi posteriormente transferido para o Hospital da Vida, onde veio a falecer por volta das 16h30 do dia 14 de setembro.

O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que investigará as circunstâncias do acidente.

Com informações do site Dourados News.

