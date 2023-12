Dono da esfirraria mais famosa da Capital, José Thomaz, da Thomaz Lanches, morre aos 98 anos

José Thomaz, dono da esfirraria mais tradicional de Campo Grande, a Thomaz Lanches, morreu na madrugada desta segunda-feira (11), aos 98 anos. Ele deixa um legado de mais de 45 anos de funcionamento da lanchonete, conhecida pela confiança, ao não anotar os pedidos dos clientes.

Conforme comunicado nas redes sociais, Thomaz faleceu às 5h de hoje, em casa, ao lado de toda a família. Ele estava debilitado há alguns anos, e deixa a esposa, Marina Thomaz, seis filhos, dez netos e dois bisnetos. “Nos deixando um legado de vida em família, amor, generosidade, humildade e hombridade. Nos deixou a crença de que o ser humano é honesto e nos fez forte em caráter”, disse postagem.

Imigrante libanês, Thomaz abriu as portas na Rua Sete de Setembro, em 1978. O carro chefe do estabelecimento são as receitas de salgados de origem sírio-libanesa, principalmente as famosas esfirras, com receitas de família.

“Nossa tristeza é não poder mais conviver com ele, mas seus ensinamentos estão enraizados em tudo que ele amigo, esposo, pai, avô, bisavô construiu”, finaliza o post.

Desde sua abertura, a característica mais marcante da Thomaz Lanches é o atendimento pela base de confiança entre estabelecimento-cliente. Não há comanda no local, o freguês apenas chega no balcão, informa tudo o que consumiu e paga.

Atualmente, os negócios são tocados pelos dois filhos, José Thomaz Filho e Ricardo Thomaz. Além disso, há uma segunda unidade aberta, na Avenida Bom Pastor. O velório será às 11h, no Cemitério Parque da Primaveras, em Campo Grande. Devido ao ocorrido, ambas unidades estarão fechadas.