Prefeitura promove curso de Manipulação de Alimentos nas Moreninhas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretária de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc), em parceria com a Vigilância Sanitária, realiza nos dias 11 e 12 de setembro, o curso de Manipulação de Alimentos, no Bairro Moreninhas ll.

Os alunos serão capacitados a elaborar receitas com foco na economia e rentabilidade, além de aprenderem técnicas de manipulação segura da alimentação de maneira descomplicada e prática.

O Curso de Manipulação de Alimentos certifica o aluno para trabalhar no setor de serviços de alimentação e nos processos de manipulação e produção de alimentos de forma segura. Ideal para quem precisa de certificado para abrir empresa e necessita de alvará.

Com vagas limitadas, o curso é destinado ao público com idade igual ou superior a 16 anos. Inscrições e mais informações podem ser obtidas através dos telefones (67) 99258-0725, falar com Claudia, ou (67) 99111-6532, falar com Nedina.

Serviço

Evento: Curso de Manipulação de Alimentos

Data: segunda-feira (11) e terça-feira (12)

Horário: das 18h às 22h30

Local: Igreja Nossa Senhora das Graças

Endereço: Rua: Pedra Branca, 158 – Moreninha II

Informações: (67) 99258-0725, falar com Claudia, (67) 99111-6532, falar com Nedina.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.