Domingo tem Expoagro Dourados, festival Afro Gueto, Gaymada e show de rock

Domingou! E hoje (15) a agenda cultural do Mato Grosso do Sul tem opções para toda a família. Confira a agenda abaixo.

Afro Gueto na Orla

1º Festival Cultural Afro Gueto terá diversas atrações, como shows, DJs sets, performances, estandes, exposições e batalhas de MC’s, batalha de breaking, popping, all style e vogue ball. Entrada gratuita, no entanto o evento é beneficente com arrecadação de leite, bolacha e absorvente. Doe à vontade. Acontece das 16h às 22h, no palco da Orla Morena, que fica na Av. Noroeste, 2.210, Cabreúva.

Expoagro Dourados

Hoje no Parque de Exposições João Humberto Andrade de Carvalho tem a apresentação de Enzo Rabelo + Ana Castela. A entrada é gratuita para pista. Começa às 19h.

Festa de São Benedito

Continua a Festa de São Benedito e hoje tem pagode e apresentação de Betynho Show, a partir das 19h, na Rua Eva Maria de Jesus, 272, Jardim Seminário. Churrasco, baile e leilão O Clube Estoril recebe bailão beneficente pelo Centro de Apoio Amigos do Chitão. Haverá shows com Eco do Pantanal, Gersão com Bailão Estilizado, Jeitão Pantaneiro, Fábio Cunha e Batidão, Laço de Ouro, Grupo Fama. Ingressos a R$ 30,00. Começa às 11h, no Estoril, que fica na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista.

Gaymada

Hoje o Belmar Fidalgo será palco de partidas de queimada com muita música pop. O evento LGBTQIA+ é todas as idades e começa às 14h. A entrada free.

Rota do Rock

A partir das 16h tem On The Road, Old Peaches e Jonas Acústico no Rota Acústica, que fica localizada na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 2121-2397 – Jardim Veraneio. Entrada é gratuita até 18h.

Com informações de Marcelo Rezende [O Estado]

