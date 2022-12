Domingo será de altas temperaturas e com previsão de tempestades em MS

O calor e a sensação de abafamento se mantêm em todo Mato Grosso do Sul neste domingo (11). Conforme a previsão do tempo o dia terá baixa umidade relativa do ar e pancadas de chuva para diversas regiões do Estado.

Dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indicam chuvas de intensidade fraca a moderada, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de queda de granizo com destaque para as regiões sul e oeste de MS.

Em Campo Grande as temperaturas variam entre 23°C e 31°C. Na região Sul as temperaturas mínimas variam entre 24/27°C e máximas de até 34°C. No norte as mínimas ficam entre 22/26°C e máximas podem chegar até 36°C.

Em diversas regiões do Estado, os ventos atuam do quadrante norte, possibilitando rajadas de vento entre 30-50 km/h e localmente fortes que podem atingir valores acima de 50 km/h.

