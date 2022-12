Mais uma mensagem de Jesus para mim e para você, do livro “Ele e Eu” de Gabrielle Bossis

Filho, faz passar a tua vida inteira, até o último instante, pelas mãos e o coração dolorido de tua Mãe Imaculada e Santíssima. Esses dois atributos, imaculada e dolorosa, são os que mais lhe agradam, porque eu lhe dei antes de mais nada a sua concepção puríssima e logo a dor que teve durante a maior parte de sua vida.

Falando ainda de modo específico da sua dor, esta tinha origem na contemplação dos meus sofrimentos, da minha terrível morte, mas também da contemplação das enormes feridas causadas pelo pecado na tua vida e na vida de todos os teus irmãos, bem como do conhecimento que lhe foi dado de que muitos não aproveitariam o Meu Sangue Precioso, perdendo-se eternamente no inferno.

Como foi dolorida para a Minha e tua Mãe a perda eterna dos seus filhos. O tamanho da dor era também o tamanho do amor pelos seus filhos. Falando da sua concepção puríssima, por conta desta graça única que dei a Ela, foi livre do pecado original desde o primeiro instante de sua existência, não conseguindo o demônio tocá-la ou vence-la. Portanto, a esta Mãe que chorou por ti, que intercede por ti e que foi e é sempre a vencedora do demônio, Eu te dei por Mãe, a que era minha Mãe, o que Eu tinha de mais caro sobre a Terra.

Peça, pois, a Ela que interceda junto a Mim por ti, a fim de seres resgatado, curado pelo derramamento do Meu Sangue sobre ti, para que sejas vencedor das armadilhas do Meu grande inimigo, Ela que também é conhecida como a Rainha dos exércitos celestes. Ela está disposta a ajudar-te, pois bem conhece os desejos de Deus e, a ti, conhece em todas as suas dificuldades, que em sua maioria, provem do orgulho humano.

Entrega-te a ela então, desde o fundo de teu o coração. Admita que o nosso trajeto sobre a terra desenvolve-se sob a proteção eficaz de um Pai, de uma Mãe e de um Irmão. O que poderias ter de melhor? Podes ainda te deixar prender pela insegurança, pelo medo, com Nossa presença amorosa em tua vida? Entrega-te a Ela filho querido, para que possas percorrer os seus caminhos, os Meus caminhos.

É como Meu Filho está falando: deixa-Me ser tua Mãe, deixa-Me cuidar de ti, permita-Me alegrar-Me. Só serei feliz quando Me deixares ser tua Mãe, quando me deixares exercer a minha maternidade. Como anseio por isso, como anseio te levar ao Coração do Meu Filho! Espero a tua resposta. Será que dirá sim ao meu pedido, será que me permitirás ser tua Mãe?

