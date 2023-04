Domingo de sol e altas temperaturas no primeiro domingo de abril

Domingo (2), de sol na Capital com temperaturas elevadas permanecem em todo o Estado. Chuvas podem aparece de forma isolada.

Na Grande Dourados, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo ensolarado, com temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C. Em Campo Grande, a mínima será de 22°C e a máxima de 31°C. No sul, mínimas serão de 20°C e máximas de 30°C e 33°C. As regiões do leste e do bolsão terão mínimas de 22°C e a máxima de 32°C.

No norte, previsão de 22°C de mínima e máxima de 33°C. No Pantanal, a mínima prevista é de 23° e a máxima é de 34°C. A previsão para Porto Murtinho é de sol, com mínima de 23°C e máxima de 34°C.

