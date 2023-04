Mensagem do livro Ele e Eu

De Gabrieli Bossis

Número marginal

Filho, receba com grande amor a tua cruz de cada dia, da mesma forma que recebi a minha. Não te digo para que não sintas o sofrimento, mas sim que chegues pouco a pouco a amá-lo. É o sofrimento que aproxima as pessoas a mim e ninguém, poderá igualar-me, no que padeci.

Filho, é fato que todos os dias terás a tua cruz, ou até as tuas cruzes, porque, lembre sempre que estás no exílio. Aqui não é o céu, então é mais que normal que, no exílio, tenhas sofrimentos.

Já que eles existem, recebe-os com amor, recebe a tua cruz com amor. É claro que, terás que pedir a Mim esta graça, porque não gostas do sofrimento, mas também não tens como ficar sem ele neste exílio. As vezes, para se tirar a mancha de uma roupa, é necessário usar um pouco mais de força que o normal. Assim são as contrariedades que permito na tua vida. Por isso te peço, olhe o sofrimento com olhos espirituais e veja o que Eu quero te falar com eles, porque os permito. Pode ser que com eles Eu queira te purificar de algum defeito, de alguma má tendência, de algum pecado. Não será talvez para te fazer crescer em que área da nossa vida? Te envio a cruz para o teu bem, pois em mim não há nada de mau, sou todo amor. Queria lhe falar também das tuas murmurações. Quando murmuras, rejeitas a cruz, rejeitas aquela possibilidade de purificação, de crescimento, de salvação. Rejeitas aquela graça, que Eu tanto quero te dar.

Mais uma coisa: a cruz te une a Mim, à Minha Cruz, e assim ME ajudas a salvar os teus irmãos. Quantos dos teus irmãos precisam dos oferecimentos que és chamado a fazer dos teus sofrimentos para a salvação deles.

Minha Mãe já dizia em Fátima aquela triste verdade de que muitos que vão para o inferno porque não tem ninguém que reze por eles, que se sacrifique por eles. Peça a mim esta graça de acolher com amor a cruz de cada dia, lembrando é claro, sempre com o auxílio da minha graça. Não és capaz disso sozinho. No céu filho, não haverá mais cruz. Haverá os frutos das tuas cruzes oferecidas a Mim, com a ajuda da minha graça. Verás o quanto crescentes, o quanto fostes purificado e os muitos irmãos teus que foram salvos. Coragem filho, estarei sempre contigo.

