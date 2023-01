Prefeitura convoca aprovados, mas quantidade decepciona candidatos

Na primeira semana de janeiro, a Prefeitura Municipal de Campo Grande convocou os primeiros 106 aprovados no concurso da Guarda Civil Metropolitana. A nomeação foi publicada no Diogrande (Diário oficial de Campo grande) no dia 6 de janeiro. Dos 388 candidatos aprovados que iniciaram o curso de formação, 372 concluíram e se graduaram. Entretanto, o certame oferece inicialmente 273 vagas com salário de R$ 1,6 mil.

Uma das convocadas na primeira lista foi a estudante Nayara Rodrigues, 27, que demonstrou ótimas expectativas para essa nova etapa e disse ainda que sempre gostou da área da segurança pública. Para ela, a aprovação é a realização de um sonho. “Fiquei muito feliz após ter passado nas fases, tendo em vista de que seguir carreira nessa área que é bastante importante para a população brasileira em geral, e agora em especial para a população de Campo Grande”, afirmou.

Sobre o curso de formação, Nayara ressaltou que foi bastante completo, não só na parte técnica, mas também para mostrar a responsabilidade, e a importância da segurança pública para a população de um município. “Estou muito animada para começar a trabalhar para colocar todo o conhecimento em prática e mostrar que a Guarda Municipal de Campo Grande é, sim, bem preparada, e que temos um bom preparo para agregar ainda mais com o efetivo atual”, assegurou Nayara, empolgada.

Já um outro candidato, que ainda não foi convocado e preferiu não se identificar, afirmou que, após o curso de formação, achou que todos os alunos graduados seriam convocados e nomeados juntos. “Muitos candidatos saíram de seus antigos empregos para poderem se dedicar exclusivamente ao curso e agora que estamos formados, não temos uma renda e seguimos sem nem um cronograma de convocação”, disse.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Seges (Secretaria Municipal de Gestão), informou que os novos guardas municipais vão contribuir muito reforçando a segurança pública municipal. Sobre o número de convocados, a pasta informou que o município agirá segundo suas necessidades, disponibilidades financeiras e responsabilidade com o bem público.

O jornal O Estado também entrou em contato com a Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social) e o órgão comunicou que já está sendo realizado um estudo técnico para que em março seja feita uma nova convocação. Além disso, de acordo com a secretaria, o fracionamento de convocações visa inclusive ao planejamento logístico da Sesdes para receber os futuros guardas civis metropolitanos com fardamento e EPIs (equipamentos de proteção individual).

Remanescentes

Ainda sobre o concurso em questão, candidatos remanescentes também procuraram nossa reportagem para solicitarem um posicionamento da Prefeitura Municipal de Campo Grande, acerca da possível convocação, até mesmo para o curso de formação.

Eles alegam que foram criados 1.750 cargos da Guarda Civil Metropolitana que corresponderá até dezembro de 2025, e que atualmente o efetivo atual é de 1.039 servidores, o que representa uma defasagem de 40,63%.

Este é o caso do motorista de carreta Thiago José de Oliveira, 40 anos, que afirma estar aguardando ser chamado. “A nossa expectativa é de que empossem todos os que já foram convocados e finalizaram todas as etapas para que assim, surja a possibilidade de uma outra convocação dos remanescentes para o curso de formação”, disse.

Entramos em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura buscando um esclarecimento sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado do MS.

