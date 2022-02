Dólar fecha a R$ 5, menor valor desde o fim de junho do ano passado

O dólar terminou esta quarta-feira (23) em perda, a quarta consecutiva, de 0,95% e cotado a R$ 5,004 na venda. Esse é o menor valor do dólar desde junho do ano passado, mês em que a moeda teve sua menor cotação em 2021, a R$ 4,9049.

Segundo Uol Economia, o dólar apresentou baixa de 2,65% na semana passada. No comparado com janeiro, a moeda teve desaceleração de 5,69% e, em relação a 2021, 10,26%. O dólar está em seu quarto dia de queda consecutiva, em consequência da crescente tensão entre Ucrânia e Rússia e piorada com países do Ocidente reagindo com sanções econômicas contra o Estado russo.

Além disso, a desaceleração da moeda norte-americana é motivada por juros atrativos. No Brasil, o IPCA-15, prévia da inflação, subiu 0,99% em fevereiro ante janeiro, a maior alta para o mês em seis anos, com efeito da sazonalidade dos custos de educação. O mercado também está atento a potenciais votações no Senado de projetos que tentam reduzir a alta dos combustíveis.

(Com Uol Economia)