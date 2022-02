Após requalificação, vias da região central começam a receber sinalização na Capital

Integrando a segunda etapa do Reviva Campo Grande, a partir desta quinta-feira (24) será iniciada a pintura de sinalização vertical nas vias que passaram por requalificação na região do microcentro.

Os serviços serão iniciados com a pintura da rua Pedro Celestino, entre as avenidas Afonso Pena e Fernando Corrêa da Costa. Na sequência, os trabalhadores seguem para a R. Padre João Crippa. As obras contemplam ainda as ruas XV de Novembro, Sete de Setembro, Barão de Melgaço, Joaquim Murtinho e José Antônio. A previsão é que a pintura seja finalizada em no máximo 10 dias em todas as ruas, se não chover.

Segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), o serviço será realizado sempre no período noturno, a partir das 20 horas, sem interdição das pistas. A partir da meia-noite, o trecho será interditado nos cruzamentos, por isso é necessário que os motoristas e motociclistas tenham atenção redobrada.

De acordo com o projeto, além da sinalização vertical, as vias requalificadas contarão com uma série de benefícios como pavimentação, drenagem, padronização de calçadas, iluminação em LED, acessibilidade universal, mobiliário urbano e paisagismo.

Interdição

Ainda nesta quinta-feira, a Rua Rui Barbosa, entre as ruas Paulo Tognini e Geraldo Augustinho Ramos, será fechada para a realização de obras de drenagem. Conforme a administração municipal, a previsão é que o trecho seja liberado até o dia 26 de Fevereiro, (próximo sábado).

Para evitar transtornos, a Agetran orienta que os contendores optem por rotas alternativa, pegando a Rua Salgado Filho, depois a Jornalista Leite Neto e a Raposo Tavares.

(Com assessoria)