Dia será de sol, pancadas de chuva e temperaturas de até 37°C

O tempo nesta terça-feira (29) será de sol forte e variação de nebulosidade em grande parte do Mato Grosso do Sul, de acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Também há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas regiões centro-norte, bolsão e leste, devido a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica aliado ao aquecimento diurno.

O Cemtec ainda destaca a elevação das temperaturas, tanto as mínimas quanto as máximas. São esperadas mínimas entre 19/20°C e máximas de até 32°C na região sul. Já para a região norte, os termômetros podem registrar mínimas entre 20/25°C e máximas de 37°C.

Outro ponto que requer atenção são os índices de umidade relativa do ar que tendem a ficar entre 15-35% neste dia, especialmente na região centro-norte, quando o ideal para a saúde humana (OMS) é de 60%. Para aliviar o desconforto do tempo seco, especialistas recomendam aumentar a ingestão de líquidos, umidificar os ambientes e evitar exposição direta ao sol nas horas mais quentes e secas do dia. Idosos, crianças e animais devem receber atenção redobrada.

Em Campo Grande o tempo amanheceu ensolarado e quente, com mínima de 21ºC. No período da tarde, a previsão indica aumento de nebulosidade, podendo ocorrer pancadas isoladas de chuva. Os termômetros devem registrar temperaturas máximas de 31°C na Capital.

O Cemtec ainda pontua que em grande parte do estado, os ventos estarão variáveis, no começo do dia atuam do quadrante leste, e durante o dia giram para o quadrante oeste. São previstas rajadas de vento entre 40-60 km/h e pontualmente podendo atingir valores entre 60-70 km/h.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: