Nivaldo Domingos assume Jucems visando mais parcerias e melhor integração

Em cerimônia de posse simbólica nesta quarta-feira (01), Nivaldo Domingos da Rocha foi nomeado como o novo Presidente da Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul), na sede do órgão na rua Arthur Jorge, em Campo Grande.

A frente das palavras, Nivaldo se comprometeu a agilizar ainda mais a vida dos empreendedores, como já vem fazendo com sua equipe, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), implementando ferramentas que facilitam o cadastro de novas empresas e tudo mais.

Segundo Nivaldo, os próximos passos da Junta Comercial é facilitar a burocracia para o pequeno, ou velho empreendedor, de forma igualitária com as grande empresas. Para isso, a Jucems já conta com uma central de informações que integra os procedimento de maneira online.

“Falta integrar apenas a Secretaria de Fazenda do Estado. Resumindo tudo isso, trabalhamos para dar agilidade, simplificação e transparência. Estamos acabando com com o antigo “tratamento diferenciado”. Hoje o empreendedor, seja ele iniciante ou não, tem acesso a um contador, mas o que é importante saber mexer na ferramenta”, explica.

O foco do órgão com a nova frente de trabalho é dar um melhor auxílio para pequenas empresas, integrar a União, o Estado e o Município nas suas esferas. Também ativar o subcomitê da Rede Simples e envolver as 79 prefeituras do Estado, ainda mais aquelas que são carentes financeiramente.

“Começamos a fazer o trabalho de capacitação interna e externa em novembro de 2022. Fizemos o dever de casa, agora a ideia é formarmos mais parcerias, como sempre tivemos, por exemplo, com o CRC-MS (Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul), um grande fomentador para o setor. Na prática, quem abre uma empresa a primeira coisa que se deve fazer é procurar corretor”, avalia.

“Em um futuro muito próximo temos outras novidades a serem implantadas, que está em fase de desenvolvimento. É necessário realizarmos parcerias com prefeituras. Eu tenho que ter uma ferramenta adequada para simplificação, inclusive isenção de custos pra pra registro da empresa. Nós queremos implantar isso o mais rápido possível”, adianta o novo Presidente da Jucems.

“A ideia é que essas empresas cresçam o mais rápido possível. Estamos plantando essa semente não só hoje. Como procurador de carreira há anos na Jucems, conhecemos funcionário por funcionário , atitude por atitude, evolutiva por evolutiva. Essa foi a grande linha para minha escolha”, conclui.

Com informações do repórter João Gabriel Villalba