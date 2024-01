Dia começa com céu limpo e temperaturas amenas em MS

A quinta-feira (25) começou com céu limpo e sol em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, entretanto, a meteorologia não descarta a possibilidade de chuvas para o estado, e até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Campo Grande, o dia começou com temperaturas amenas. A mínima nesta quinta-feira é de 20 °C e a máxima chega aos 28 °C. Dourados e Anaurilândia, em regiões vizinhas, apresentam temperaturas semelhantes, com variação entre 18 °C e 28 °C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã também amanhece com 18 °C, mas atinge 27 °C durante a tarde.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 24 °C e máxima de 33 °C; Aquidauana, na mesma região, marca 21 °C inicialmente e atinge 32 °C nos horários mais quentes. Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, registra 23 °C pela manhã e chega aos 34 °C ao longo do dia.

Em Camapuã e Coxim, na região Norte, as temperaturas iniciam em 21 °C e sobem até 30 °C e 32 °C, respectivamente. Na região do bolsão, Três Lagoas e Paranaíba atingem máximas de 29 °C, com mínimas respectivas de 20 °C e 21 °C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades resultam da convergência de umidade e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica que reduzem o calorão. “Nestes dias, as temperaturas ficarão um pouco mais amenas, com mínimas que podem atingir os 16-17 °C”, destaca a coordenadora do Centro, a meteorologista Valesca Fernandes.