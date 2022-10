Dia amanhece nublado e com possibilidade de chuvas em MS

O dia amanheceu com céu encoberto e clima mais friozinho em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Para sexta-feira (07) a previsão é de sol com variação de nebulosidade, em função do avanço de ar frio e seco, resultado do sistema de alta pressão atmosférica. Existe possibilidade de chuvas de intensidade fraca e moderada na região do Bolsão.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) são esperadas mínimas de 14°C na região Sul e máxima de 28°C no Estado. Em Campo Grande a temperatura mínima será de 17°C e máxima de 25°C.

Já em Dourados os termômetros devem ficar entre 15°C (mínima) e 24°C (máxima). Na região do Pantanal, em Corumbá, a variação será de 21°C e 27°C. Ponta Porã por sua vez, terá mínima de 14°C e máxima de 22°C. Semelhante a Iguatemi, que vai variar entre 14°C e 23°C.

O município de Coxim, na região Norte, terá máxima de 28°C e mínima de 20°C. Já Três Lagoas a variação será de 18°C e 26°C, com possibilidade de chuva, assim como Paranaíba, que também faz parte do Bolsão.

Em MS há possibilidade de queda nas temperaturas, até sábado (08). Sete Quedas e Ponta Porã devem registrar mínimas de 11ºC e 12ºC, respectivamente. Em Dourados a mínima também deve ser de 12ºC. Bonito pode ter mínima de 13ºC e na Capital pode chegar aos 14ºC.