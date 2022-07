Dia amanhece gelado e não há previsão de chuva para esta quarta-feira

Esta quarta-feira (13) amanheceu gelada e com névoa, o que fez os campo-grandenses tirarem os casacos do guarda-roupa. A mudança climática ocorreu devido ao avanço de uma frente fria, de intensidade fraca e que trouxe chuva para diversos pontos da Capital e para municípios de Mato Grosso do Sul na tarde de ontem (12). De acordo com a meteorologia o volume de chuvas registrado ontem foi de 8,8 milímetros.

Nos munícipios de Sete Quedas, Aral Moreira e Amambai começaram o dia com mínimas entre 8ºC e 9ºC. Campo Grande teve mínimas de 16ºC e a máxima pode chegar a 27ºC e sol entre nuvens durante o dia.

As temperaturas mínimas desta manhã foram de 10ºC em Ponta Porã e Mundo Novo, 11ºC em Dourados, 12ºC em Antônio João e Maracaju, 13ºC em Ivinhema e Rio Brilhante, 15ºC em Porto Murtinho e 16ºC em Corumbá.

Já as máximas para esta quarta-feira são de 31ºC para Três Lagoas, 32ºC para Corumbá e 34ºC para Coxim. A temperatura máxima pode chegar aos 26ºC em Nova Andradina, 29ºC em Chapadão do Sul e 32ºC em Aquidauana.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) as temperaturas tendem a ter elevação ao longo da semana no Estado mas a tendência é de chegada de massa de ar polar de mais intensidade para o fim de semana, chegando aos 13ºC em Campo Grande.