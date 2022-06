Delcídio do Amaral conta que oxigenou o PTB e que também é pré-candidato

O Ex-senador por Mato Grosso do Sul e presidente regional do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), Delcídio do Amaral conta que desta vez consolidou o partido em MS “para que ele ande com as próprias pernas”, visto que ele se prepara como pré-candidato a deputado federal.

Segundo Amaral, o partido vem ganhando um protagonismo maior e está trabalhando com pessoas jovens e com muitas ideias. “É uma outra fase, estamos montando a chapa para deputados e deputadas, estaduais e federais. Também conversando com os pré-candidatos principais a respeito das alianças.”

“Estou trazendo um time com muita gente diferente que quer entrar na política, ou tem uma carreira profissional e quer contribuir para o Estado politicamente. O PTB era um partido de ocasião e agora ele vai ter um lastro para ter um protagonismo muito maior do que agora em 2022.” comemorou.

Sobre sua própria pré-candidatura, o “senador do povão” tem a certeza que tem a simpatia da população. Andei agora pelo norte e foi uma brincadeira, me pareceu uma pré-campanha para uma candidatura majoritária. Essa semana vou para o Vale de Ivinhema, vai ser bom, conversar com o povo electriza a gente e lava a alma.”

Alianças, alta do combustível e Bolsonaro

Durante a entrevista, o pré-candidato previu um segundo turno para o cargo de Governador do Estado. ” A tendência do PTB é caminhar com o ex-governador André Puccinelli (MDB) ou com o ex-prefeito de Campo Grande Marcos Trad (PSD).”

“Mas a campanha nem começou, após a convenções e os primeiros dias de campanha, têm muita coisa para acontecer”, completou Amaral.

Delcídio relembrou que essas últimas semanas não foram boas para o Bolsonaro, principalmente na questão do combustível. “O governo tinha meios com acionistas majoritários de buscar uma solução mais ágil, que impactaria menos o dia a dia da população.”

“Em relação à referência do barril de petróleo do mercado internacional, tínhamos uma conta gráfica que, periodicamente, era aferida para ver se subia ou descia o preço, não optando para o reajuste automático”, concluiu.