De onda de calor a frio de 1 °C, 2023 foi o ano da ‘gangorra’ meteorológica em MS

O ano de 2023 não foi fácil para os sul-mato-grossenses na questão climática. Isso porque o estado registrou temperaturas que variaram de 1,6 °C a 43,4 °C, além de valores de umidade relativa do ar entre 8 e 22%, segundo levantamento feito pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O município de Porto Murtinho, região sudoeste, registrou a maior temperatura do ano (43,4 °C), nos dias 16 e 17 de novembro, seguido por Corumbá, com máxima atingindo os 43,3 °C no dia 14 de novembro. Já o município de Coxim foi o ‘mais seco’, tendo registrado umidade relativa do ar em 8% no dia seis de novembro.

Conforme os dados do Cemtec, o ano de 2023 foi o mais quente dos últimos 30 anos analisados pelo Centro. Além disso, a temperatura média anual para o estado do MS, conforme os dados climatológicos, é 24,5 °C e no ano de 2023, a temperatura média anual estadual foi de 25,7 °C.

É importante lembrar que os meses de outubro e novembro, segundo a meteorologia, são os meses mais quentes do ano. Porém, o agravante de 2023 foi a atuação do El Niño, fenômeno oceânico-atmosférico que aquece as águas superficiais do Oceano Pacífico, o que favorece o aumento das temperaturas.

Em Mato Grosso do Sul, o El Niño impactou no aumento da temperatura do ar, com padrões acima do normal, com formação de sistemas de alta pressão atmosférica, que favoreceram a formação de bloqueios atmosféricos e as ondas de calor.

Frio e vento

Mesmo que curto, o frio também deu as caras em MS. Segundo o Cemtec, a menor temperatura do ar registrada foi de 1,6 °C, no município de Rio Brilhante, no dia 15 de julho. Durante este dia, a atuação de uma circulação anticiclônica favoreceu o tempo frio e seco no estado do Mato Grosso do Sul e o registro de baixos valores de temperatura do ar.

Em seguida, as menores temperaturas registradas foram em Iguatemi e Maracaju, ambas com 2,8 °C no dia 15 de julho.

A a maior rajada de vento registrada foi de 109,1 km/h no dia 04 de setembro de 2023 no município de Laguna Carapã/MS. Neste dia, ocorreram outros registros de rajadas de vento intensas, como por exemplo, 107,6 km/h em Rio Brilhante e 75,6 km/h em Sete Quedas. Durante o dia 04 de setembro de 2023, a atuação de um frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade favoreceu o tempo instável com chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque na região centro-sul do estado.