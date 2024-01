Lauana Prado na Expogrande 2024

“‘Senta a ripa’ Campo Grande, que eu estou chegando para fazer muita música boa pra vocês”, disse a cantora em entrevista exclusiva ao jornal O Estado

A goiana Lauana Prado é a primeira atração sertaneja confirmada da Expogrande 2024. Após iniciar o ano como uma das artistas mais ouvidas do Brasil, com o estouro de “Escrito nas Estrelas”, sucesso com a cantora sul-mato-grossense Tetê Espíndola, a sertaneja revela carinho especial pela canção e empolgação para cantar na Capital.

“Escrito nas estrelas” foi realmente o tema do casamento da minha mãe com o meu pai, como eu brinco na música ‘do tempo do fofo e da fofa’. Eles sempre gostaram muito, admiravam o trabalho da Tetê, e, por isso, cresci ouvindo. A escolha da música foi uma grande homenagem para eles!”, contou a sertaneja em entrevista ao jornal O Estado. Anunciada como a primeira atração da programação da Expogrande 2024, mas sem ainda confirmação da data do show. O tradicional evento está marcado para acontecer no Parque de Exposições Laucídio Coelho, entre os dias 4 a 14 de abril.

Ainda, aproveitando o momento, Lauana Prado faz questão de enviar um recado aos fãs campo- -grandenses. “Estou animada demais para estar com vocês em abril. “Senta a ripa” Campo Grande, que eu estou chegando para fazer muito música boa pra vocês, relembrar grandes sucessos e vivermos uma noite inesquecível juntos. Podem se preparar, ‘o pau vai cair da fôia’!”, enfatizou.

Sucesso dos anos 80, da cantora sul-mato- -grossense Tetê Espíndola, “Escrito nas Estrelas”, viralizou na internet em meados de dezembro de 2023, após 40 anos do seu lançamento. Hit pela segunda vez, a música estourou nas redes devido ao ‘efeito Márcia Fu’. A ex-jogadora de vôlei, finalista do reality A Fazenda, cantarolou o refrão da icônica música, que desde então virou pauta fixa em todas as redes sociais e continua a render frutos. Agora, “Escrito nas Estrelas” segue cativando o público com a regravação de Lauana Prado.

Versão sertaneja

Além de ter se consolidado como uma das artistas da cena sertaneja de 2023, Lauana Prado trouxe à tona no seu projeto ao vivo Raiz Goiânia, lançado no ano passado, uma versão sertaneja do sucesso de Tetê Espíndola em um pot-pourri com a canção “Me Leva Pra Casa”. O êxito foi tamanho que “Escrito nas Estrelas” não sai da boca da população brasileira e nem das pesquisas. Só no Google, a proporção de buscas pela música aumentou 220%. Além disso, foi uma das músicas mais mencionadas no TikTok Brasil, com mais de 70 milhões de menções e, no Spotify, a composição ocupa o segundo lugar entre as 50 músicas mais escutadas no país, ficando atrás apenas de “Tem Café”, do cantor paulista Gaab.

Para Lauana, ter conquistado o “Top 8” artistas mais ouvidos do Spotify foi um momento muito especial, porém também inesperado. “Quando o projeto ‘Raiz’ nasceu no meu coração, a ideia era provocar um saudosismo, relembrar momentos especiais com músicas que marcaram a vida das pessoas e a minha também”, explicou Lauana. Ver o desdobramento desse trabalho conquistar os fãs e transformar seus sonhos em realidade foi muito marcante, conforme descreveu a cantora. “Foi muito especial. Ver que conquistamos esse objetivo sendo a música mais ouvida no país e uma das trinta mais ouvidas no mundo foi a consolidação de muitos anos de trabalho e dedicação. É o que eu sempre brinco com os meus fãs, ‘é carpida demais’ nessa estrada”, brincou Lauana.

Fã e artista

“Escrito nas Estrelas” foi escrita por Carlos Rennó, e a melodia foi realizada por Arnaldo Black, marido de Tetê Espíndola. Rennó foi o “cupido” do casal que, ao escrever a letra, retrata uma homenagem a esse encontro. A sertaneja revelou adorar a música e escutar com frequência. Além de apreciar ambos os músicos que compuseram ‘Escrito nas Estrelas’, Lauana destaca que foi uma honra gravar um sucesso de Tetê. “Os compositores Carlos Rennó e Arnaldo Black são letristas muito respeitados no mercado. Foi uma honra regravar uma música deles, que escreveram especialmente para a Tetê lançar nos anos 80 e, que agora, pude dar luz novamente para esse grande sucesso”, disse.

Biografia

Nascida em Goiânia e criada em Araguaína, no Tocantins, Lauana Prado começou a despontar após sua trajetória no The Voice Brasil em 2012, do qual ela foi semifinalista. Hoje, aos 34 anos, Lauana consolida sua relação com o sertanejo como cantora e também compositora – após concluir 2023 com o “estouro” de ‘Escrito nas Estrelas’. O mundo da música, como disse Lauana, tem sido “carpida atrás de carpida”, apesar do estouro do hit. “É um trabalho constante para firmar o nosso espaço com igualdade, e isso acontece há muitos anos. Iniciei 2024 sendo uma das artistas mais ouvidas do Brasil; por semanas seguidas, tive a música mais ouvida; entrei para o Top Global; abri vendas da minha festa ‘Raiz’, que vai estrear em Curitiba em março e esgotamos em 6h todos os ingressos; em São Paulo, foi sold out em 48h… Com muita dedicação e trabalho, a gente abre os espaços”, explicou a cantora.

Para acompanhar as informações sobre a ExpoGrande 2024, acesse @dutsentretenimento, no Instagram. Outros sucessos e novidades de Launa Prado é disponível no Instagram da artista, no @lauanaprado.

Por Ana Cavalcante

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: