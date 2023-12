De olho na programação: confira o que abre e fecha neste feriado

O feriado católico de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (8), altera a programação do comércio, bancos e supermercados, tendo ainda o ponto facultativo nas autarquias municipais de Campo Grande, na sexta-feira (9), estendendo o feriadão dos servidores. Para quem deseja se programar para o feriado, é importante ficar atento para quais locais da Capital devem ou não abrir, nesse dia. O jornal O Estado listou alguns dos principais serviços de relevância para a população.

O expediente nas repartições públicas municipais está suspenso no feriado do dia 8 e no ponto facultativo, na sexta-feira (9), emendando com o sábado e domingo seguintes. O expediente voltará ao normal na segunda-feira (12). O decreto nº 15.568 foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), em 16 de maio. Importante destacar que o serviço não é interrompido nas unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população, como os centros regionais 24 horas e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), que funcionarão normalmente.

A Capital possui quatro CRS (Centro Regional de Saúde) localizados nos bairros Coophavila 2, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia, e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha 2, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica. O serviço de limpeza da cidade e coleta de lixo domiciliar também será mantido, neste período. Referente ao transporte público, no feriado de Corpus Christi as linhas operarão com plano de domingo e, além dos habituais, terá mais dois veículos reservas com tripulação, das 5h30 às 8h e das 14h às 18h30. Na sexta-feira (9), as linhas 221, 248, 326, 423, 427 e 430 terão a operação suspensa.

Já as linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 funcionarão em função das necessidades das indústrias. Demais linhas operarão com tabela de segunda a sexta-feira. No sábado (10), haverá operação normal com plano de sábados.

De acordo com a CDL (Câmara de Diligentes Logistas), o comércio de Campo Grande poderá funcionar nos feriados de Corpus Christi. As lojas estão autorizadas a funcionar das 9h às 18h, com exceção das lojas localizadas em shoppings. A abertura do comércio é facultada ao empregador. Aqueles que decidirem abrir o empreendimento no feriado devem compensar seus empregados com folga, posteriormente. No Hemosul Coordenador, na Capital, não haverá atendimento na quinta. Mas na sexta-feira (9), as doações poderão ser feitas até às 12h.

Nos shoppings, o shopping Campo Grande não terá o horário de funcionamento alterado. Também sem alteração, o shopping Bosque dos Ipês funciona das 10h às 22h. O cinema terá funcionamento normal, conforme programação. Já o Detran e Fácil estarão fechados. O shopping Norte Sul Plaza também abrirá normalmente, das 10h às 22h. Já no shopping.

