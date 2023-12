Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua está de mudança para Aquário, sinal de que a companhia dos amigos será bem-vinda e promete muita diversão. No trabalho, seu lado criativo e ambicioso tende a crescer e devem surgir boas oportunidades de se destacar pela manhã. À tarde, porém, as estrelas avisam que há risco de gastar demais em um projeto arriscado, por isso, analise bem tudo o que chegar às suas mãos. Também não é o melhor momento para misturar amizade e dinheiro: você vai sair no prejuízo. Tudo indica que a rivalidade pode dar as caras na paquera e até estremecer uma amizade, se não tiver cuidado. Treta envolvendo os amigos também pode respingar no romance.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Comece o dia com o foco total no trabalho, Touro: pode surgir uma boa oportunidade de dar aquele empurrão na carreira. Com a Lua brilhando em Aquário, seu lado ambicioso ganha destaque e você não vai sonhar pequeno. Mas talvez tenha que fazer alguns sacrifícios para conseguir o que deseja à tarde, colocando de lado assuntos pessoais para se concentrar no serviço. Melhor controlar seu temperamento para não se desentender com alguém que está em posição de autoridade. Não exija demais de si mesmo ou de outras pessoas, inclusive na vida amorosa. Um ex pode reaparecer e atrapalhar seus planos na paquera ou com o mozão. Não baixe a guarda!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Com a Lua de mudança para Aquário nesta manhã, você pode começar esta quarta sonhando com viagem ou com um programa divertido. Por outro lado, vai precisar de um pouco de esforço para manter o foco nos assuntos rotineiros, especialmente no trabalho. Com mais facilidade que o normal pra se distrair, há risco de perder prazo ou se envolver em um mal-entendido no serviço. Já os estudos contam com ótimas energias. À noite, pode pintar um convite de última hora para se divertir. As redes sociais prometem muito fervo e podem ajudar na conquista. A dois, otimismo e alto-astral ajudam a tirar o romance da rotina.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Esta quarta tem tudo para ser agitada, graças à entrada da Lua em Aquário. Aposte no jogo de cintura pela manhã para encaixar qualquer imprevisto na sua agenda e pode se sair melhor do que esperava. Mas o clima deve pesar à tarde se tiver que lidar com dinheiro, imposto ou herança. Preste atenção ao seu sexto sentido se alguém aparecer pedindo dinheiro emprestado. Uma briga com um amigo não está descartada, mas não deixe o problema ficar sério demais a ponto de terminar em um rompimento definitivo. A atração física cresce e promete momentos pra lá de animados na intimidade. A sensualidade será o seu grande trunfo na paquera.

Leão (de 22/7 a 22/8)

No trabalho, você conta com a ajuda dos astros para se entender melhor com um colega e com outras pessoas próximas. A Lua entra em Aquário logo cedo e coloca os relacionamentos em destaque, tanto na vida profissional quanto pessoal. Mas, à tarde, rivalidade ou disputa com colega pode atrapalhar o andamento do serviço. Lute pelo reconhecimento que merece e não deixe ninguém roubar as suas ideias. A noite promete ser mais divertida se você tiver a companhia da família, do mozão ou dos amigos. O romance conta com ótimas energias, ainda que possam surgir picuinhas ou cobranças, e logo você e o mozão voltam às boas. Mas a paquera anda se arrastando.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Seu lado prático, que já é grande, fica ainda mais destacado com a entrada da Lua em Aquário nesta manhã. Aproveite o astral favorável para finalizar um serviço, dar uma mãozinha a alguém querido ou cuidar melhor da sua saúde. Tudo indica que vai valorizar a disciplina e pode fazer alguns sacrifícios para conseguir o que deseja. Mas o clima pode pesar à tarde e fica fácil se distrair com qualquer coisa, bebê. Qualquer tipo de exagero pode se refletir no seu corpo, por isso, pegue leve. Um flerte com um colega pode empolgar se está só, mas cuidado com um lance proibido. Já o romance pede algum sacrifício. Que tal ouvir mais o par?

Libra (de 23/9 a 22/10)

Pode comemorar, Libra! Com a entrada da Lua em seu paraíso nesta manhã, você começa o dia esbanjando carisma por onde passar! Aproveite qualquer oportunidade para se divertir ao lado dos amigos, dos filhos ou de familiares mais jovens. No trabalho, você pode ter ótimas ideias e abusar da criatividade na hora de cuidar do serviço. Só tenha cautela para não prometer mais do que consegue dar conta à tarde. Também vai precisar de atenção nas amizades, já que há risco de desentendimento. Embora possa surgir uma briga com o seu amor, você logo dará a volta por cima! Romantismo e muito carinho garantem ótimos momentos na vida a dois e na paquera.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje, você vai encontrar apoio e carinho na companhia dos familiares. A Lua está de mudança para Aquário e promete movimentar os assuntos ligados à sua casa e à família. Aproveite para curtir o seu canto! Quem trabalha em casa, com produtos ou serviços para o lar tem boas chances de conquistar avanços significativos. Mas nem tudo é perfeito e pode pintar climão em casa ou no serviço se exagerar nas críticas e cobranças. Tente esquecer o passado e olhar para o futuro, bebê! Ciúme ou possessividade pode estremecer o relacionamento com quem ama, por isso, pegue leve. Se está de olho em alguém, pode ficar impaciente com a evolução da paquera.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você começa o dia com muito pique e com as ideias a mil, graças à entrada da Lua em Aquário. Pode ser difícil ficar muito tempo no mesmo lugar e vai se dar bem se precisa cair na estrada ou fazer alguns deslocamentos durante o dia. A comunicação também está turbinada pelas estrelas e vai ser fácil expressar o que pensa e convencer os outros. À tarde, porém, não deixe que tantos compromissos acabem comprometendo sua saúde: se for preciso, diminua o ritmo. A paquera ganha um impulso e tanto hoje e podem surgir muitos contatinhos, inclusive nas redes sociais. Você e o mozão ficarão mais afinados se investirem no diálogo.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Se depender da Lua, situações envolvendo dinheiro devem se desenrolar melhor do que esperava nesta quarta. Há chance de conseguir uma grana extra, fechar um negócio ou ter boas novas com algo ligado à herança. Pena que nem tudo é perfeito, meu cristalzinho, e há chance real oficial de abusar dos gastos na parte da tarde. Melhor agir com responsabilidade ao lidar com o cartão de crédito. Mas, desde que controle os seus impulsos, tudo indica que o saldo será positivo. Um pouco de ciúme pode temperar a vida a dois, mas há risco de briga feia se você exagerar na dose. Se está só, a falta de grana pode atrapalhar seus planos na conquista.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua entra em seu signo logo cedo e promete um novo ânimo para encarar esta quarta, Aquário! O astral será perfeito para cuidar de alguns assuntos pessoais, fazer contato com pessoas queridas ou se dedicar ao seu passatempo favorito. Já no trabalho, vale concentrar a atenção em uma coisa de cada vez e evitar se distrair com os colegas. Talvez tenha que lidar com alguma competição ou disputa, mas tem tudo para levar a melhor. Em casa, porém, tente pegar mais leve. Talvez apareça algum parente querendo se intrometer na sua vida amorosa, mas não deixe isso tumultuar o romance. Na paquera, abra o olho porque pode pintar rival ou ex-amor para atrapalhar.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua entra em seu inferno astral hoje, sinal de que o dia será ideal para diminuir o ritmo, ficar no seu canto e repensar algumas coisas. Preste atenção na sua saúde e não ignore qualquer sintoma estranho. Tarefas que podem ser feitas a sós devem correr com mais tranquilidade, já que você vai se concentrar melhor. À tarde, fofoca pode se tornar um problema. Vale a pena ter cuidado para não deixar um segredo escapar, mesmo que seja sem intenção. Na paquera, não deixe que fofoca ou mal-entendido coloque tudo a perder. Alguém comprometido, mas atraente, pode balançar seu coração se está só. Melhor escolher bem as palavras para não arrumar treta à toa com o mozão.