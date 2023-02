Quarta-feira de cinzas será marcada por tempo instável e possibilidade de chuva

A previsão segue apresentando instabilidade para esta quarta-feira (22) de cinzas. De acordo com a meteorologia, há possibilidade de chuva em diferente partes de Mato Grosso do Sul, não sendo descartado as tempestades com raios e rajadas de vento em locais isolados. A temperatura pode chegar a 30°C em Porto Murtinho, Três Lagoas e Coxim.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do MS), os ventos atuam de leste/nordeste entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h. Campo Grande terá temperatura mínima de 21°C e máxima de 27°C.

Já em Dourados fica entre 20°C (mínima) e 28°C (máxima), com possibilidade de chuva. Corumbá irá variar entre 23°C e 28°C, na região do Pantanal. Para Coxim a máxima pode chegar a 30°C, com mínima de 21°C. Em Iguatemi, no extremo sul do Estado, a variação será entre 21°C e 29°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja, com validade até o fim da manhã de hoje, que indica perigo para chuva forte. Pode ocorrer chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétrica. O alerta vale para Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Selvíria e Sonora.