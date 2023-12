Calleri tem ofertas para deixar São Paulo, e situação financeira pode pesar

O centroavante Jonathan Calleri tem sondagens de clubes do México e dos Estados Unidos, e a situação financeira do São Paulo pode pesar na decisão do argentino.

Calleri nunca chegou a abrir negociações diante de diversas sondagens que já recebeu desde que voltou ao São Paulo. O jogador tem carinho pelo clube e não tem interesse em sair.

No entanto, a situação financeira do clube e os constantes atrasos em direito de imagem podem pesar na decisão do argentino. As propostas de fora são financeiramente vantajosas para o camisa 9.

Calleri é um dos mais afetados pelos atrasos do São Paulo. Como publicou o UOL, o Tricolor voltou a dever direitos de imagem e também bonificações previstas em contrato pela conquista da Copa do Brasil e outras metas. No caso do centroavante, há também luvas atrasadas de anos anteriores.

O São Paulo pretende criar um cronograma para acertar a dívida em 2024. Assim como o restante do elenco, o centroavante recebeu valores referentes ao final do ano nos últimos dias, mas ainda resta um mês de direito de imagem que o Tricolor trabalha para quitar até o fim do ano. Os demais valores, no entanto, precisarão entrar em um cronograma de pagamentos futuros.

Leia mais: