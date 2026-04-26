Criança estuprada por primo de 17 anos passará por aborto legal

Uma menina de 12 anos passará por procedimento de aborto legal após ter sido estuprada e engravidar do primo de 17 anos. O caso aconteceu em Pedro Juan Caballero, cidade na divisa entre Brasil e Paraguai, no Mato Grosso do Sul e o atendimento aconteceu em uma unidade de saúde em Ponta Porã, que irá encaminhar a vítima para um hospital especializado, conforme preconiza a lei.

A mãe da vítima relatou a violência à equipe médica durante atendimento, após a confirmação da gravidez, e a polícia foi acionada para registro de boletim de ocorrência. O crime é investigado pela Delegacia de Pronto Atendimento à Mulher de Ponta Porã.

De acordo com a lei, o aborto pode ser feito caso a gravidez seja consequência de um estupro e estupro de vulnerável; a presença de risco para a vida da mulher ou se o bebê tiver anacelia fetal.