Criança dirigia trator escondido na hora do acidente fatal, diz Polícia Civil

Daniel Rodrigues Matos, 11, conduzia o trator no momento do acidente que causou sua morte na manhã deste sábado (12), em uma propriedade na zona rural em Nova Andradina, a quase 300 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Nova News, a SIG (Seção de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul descobriu que a criança teria se apossado do trator da fazenda escondido, segundo os pais do menino.

Em seguida, a criança teria perdido o controle da direção e foi arremessada para fora do veículo agrícola, momento em que o equipamento acabou passando por cima de Daniel. O fato foi registrado como morte a esclarecer.