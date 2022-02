Criança morre após ser atropelada por trator em Nova Andradina

Uma criança de 11 anos morreu na manhã deste sábado (12) após ser atropelada por um trator em uma fazenda na região do bairro Laranjal, zona rural de Nova Andradina, a aproximadamente 299 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Nova News, a informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado para prestar atendimento no local por volta de 10h.

De acordo com as primeiras informações o menino caiu do veículo, que acabou passando por cima da criança. Os bombeiros chegaram para socorrer o menino, mas ele já estava sem vida.