Criança de sete anos é a sexta vítima de dengue no Estado

Mato Grosso do Sul contabilizou, nesta quarta-feira (27), a sexta morte por dengue nos primeiros três meses de 2024. A SES (Secretaria Estadual de Saúde) também confirmou novos 3.763 casos de dengue em Mato Grosso do Sul na última semana e mais 11.048 casos prováveis da doença.

Segundo Dourados News, a vítima mais recente se trata de uma criança do sexo masculino, de sete anos, que morava em Dourados. A informação é de que o menino não estava vacinado e não possuia comorbidades.

Conforme o boletim epidemiológico da doença, a morte aconteceu no dia 29 de janeiro. No entanto, os exames laboratoriais que comprovam a presença do vírus ficaram prontos na última quinta-feira, 21 de março.

O garoto apresentou dores musculares, febre, vômitos e dor de garganta, passando pelo primeiro atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), posteriormente esteve em tratamento domiciliar com antibióticos e como não apresentou melhoras no quadro, a família procurou atendimento em unidade hospitalar (Cassems), onde houve hospitalização.

Depois ocorreu transferência para o HU (Hospital Universitário). Mesmo diante do acompanhamento médico, a vítima não resistiu.

Atualmente, não há nenhuma cidade do Estado que não tenha notificado nenhum caso de dengue. Dos 79 municípios, 49 cidades apresentaram alta incidência de casos, quando são registradas mais de 300 ocorrências por 100 mil habitantes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram